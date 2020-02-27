https://static.news.ru/photo/03da0e26-59f3-11ea-975b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович может оставить совет директоров РЖД, который возглавлял с 2015 года. Также компанию ему должен составить замминистра экономического развития Михаил Расстригин.

На их место в совете директоров прочат главу Минэкономразвития Максима Решетникова и первого замминистра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Издание отмечает, что совет директоров РЖД будет переизбираться летом 2020 года. Предложения по кандидатурам готовит Минтранс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Аркадий Дворкович считает создание новой предпринимательской культуры главным успехом фонда «Сколково». Он также ответил на вопрос о том, что Сколково может предложить зарубежным инвесторам. По его словам, это помощь в выходе на российский рынок. Дворкович отметил, что интерес со стороны зарубежных инвесторов есть.