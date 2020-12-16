СМИ: ЦБ РФ предложил дать 14 суток на отказ от навязанных кредитных услуг

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ЦБ РФ предложил распространить период охлаждения, в течение которого граждане могут отказаться от лишней страховки любых услуг, оформленной вместе с кредитом. Жалобы на навязывание подобных продуктов составляют около 10% от всех обращений к регулятору, рассказали в пресс-службе ведомства, уточнив, что сейчас обсуждается текст поправок в закон о потребительских займах.

По мнению Банка России, период охлаждения должен составлять 14 дней. Деньги за неоказанные услуги должны быть возращены заёмщику по первому требованию после получения соответствующего заявления заемщика, — пишет РБК со ссылкой на финансовую организацию.

Действующие нормы позволяет клиентам банков отказаться от любых навязанных услуг, связанных с добровольным страхованием, в том числе при оформлении потребительских кредитов, в течение периода охлаждения — 14 дней. Правда, при этом финансовые ведомства имеют право менять условия выдачи средств. Например — повышать ставки. С 1 сентября 2020 года период охлаждения распространили и на соглашения коллективного страхования, когда договор со страховщиками заключают банк, а потребители к нему подключаются.

В ЦБ уточнили, что навязанные продукты могут являться предустановленными (в виде заранее проставленных галочек в документах). Из-за этого клиенты рискуют оказаться не информированными о праве отказаться от них до подписания бумаг.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 6 января 2021 года российские банки начнут подавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) РФ информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков в «ЮMoney» «QIWI Кошелек», WebMoney и других. Банк России издал соответствующее указание, которое устанавливает порядок передачи такой информации. Требование распространяется на персонифицированные электронные кошельки с полной и упрощённой идентификацией клиента открытых и закрытых после 1 апреля 2020 года.