СМИ: бюджет федерального проекта «Чистый воздух» могут сократить на 15 млрд

https://static.news.ru/photo/9e05c2ca-888c-11ea-93ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На федеральный проект «Чистый воздух», который направлен на снижение загрязнения воздуха в промышленных городах РФ, могут выделить на 15,7 млрд рублей меньше, чем было запланировано ранее.

Обсуждается вопрос корректировки проекта «Чистый воздух» на 15 млрд рублей, — сообщил ТАСС источник в Росприроднадзоре.

Ранее Telegram-канал «Зелёный змий» писал, что Росприроднадзор уведомил правительство о рисках срыва федерального проекта «Чистый воздух» после намерения Минфина изъять в резервный фонд 15,7 млрд рублей, 80% из которых планировалось распределить между 12 наиболее загрязнёнными городами.

В бюджет федерального проекта заложено почти 500 млрд рублей до 2024 года.

NEWS.ru писал, что Ростех просит передать ему проект «Чистый воздух». Предложение содержится в письме гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова президенту РФ Владимиру Путину.