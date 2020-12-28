СМИ: 2020 год стал худшим для нефтяного рынка за 10 лет

https://static.news.ru/photo/e36c0742-4921-11eb-ba84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уходящий год стал худшим для нефтяных компаний и рынка за последние 10 лет. Нефтедобытчики списали активы на $145 млн только за первые девять месяцев.

Такие данные приводит The Wall Street Journal. В 2015 году, который издание использует в качестве примера, сумма списаний составляла $72,1 млрд. При этом в статистику 2020 года не вошли списание ExxonMobil на $20 млрд, которое относится к четвёртому кварталу года, а также списание Chevron на $10 млрд.

Объём списанных активов достиг 10% от рыночной капитализации всех работающих на глобальном рынке нефти компаний стоимостью свыше $1 млрд. Многие предприятия не перенесли вызванного пандемией коронавируса радикального падения спроса на нефть и разорились.

Ранее аналитики предсказали сохранение низких цен на нефть в 2021 году. Эксперты рейтингового агентства Fitch считают, что баррель сырья марки Brent будет стоить около $45. В организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) допускают, что человечество приблизилось к концу эпохи углеводородного топлива.

Как передавал NEWS.ru, оптимальным для рынка диапазоном цены на нефть российская власть считает от $45 до $55 за баррель. Такая стоимость за единицу топлива позволяет не только поддерживать производителей, но и не перегревать рынок. Об этом в разговоре с журналистами 25 декабря сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.