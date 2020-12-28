СМИ: 2020 год стал худшим для нефтяного рынка за 10 лет

Уходящий год стал худшим для нефтяных компаний и рынка за последние 10 лет. Нефтедобытчики списали активы на $145 млн только за первые девять месяцев.
Такие данные
Объём списанных активов достиг 10% от рыночной капитализации всех работающих на глобальном рынке нефти компаний стоимостью свыше $1 млрд. Многие предприятия не перенесли вызванного пандемией коронавируса радикального падения спроса на нефть и разорились.
Ранее аналитики предсказали сохранение низких цен на нефть в 2021 году. Эксперты рейтингового агентства Fitch считают, что баррель сырья марки Brent будет стоить около $45. В организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) допускают, что человечество приблизилось к концу эпохи углеводородного топлива.
Как передавал NEWS.ru, оптимальным для рынка диапазоном цены на нефть российская власть считает от $45 до $55 за баррель. Такая стоимость за единицу топлива позволяет не только поддерживать производителей, но и не перегревать рынок. Об этом в разговоре с журналистами 25 декабря сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.