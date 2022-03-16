«Смешно»: эксперт по энергетике оценил увеличение поставок норвежского газа

Увеличение поставок газа в Европу со стороны норвежской нефтегазовой компании Equinor на 1,4 млрд кубометров — это смешно, заявил директор Фонда экономического развития Сергей Пикин Daily Moscow. Это гораздо меньше, чем поставляет в европейские страны Россия, добавил он.

Ну конечно, смешно, потому что Россия примерно в 110 раз больше в прошлом году поставила, чем объём того, что наращивает Норвегия. Это статистическая погрешность — 1,4 млрд кубов. По сути, Россия в Европу поставляет такой объём примерно дня за три-четыре, в зависимости от того, как загружено, — сказал Пикин.

Ранее в Минэкономики ФРГ заявили, что готовы к остановке поставок газа из России. С таким утверждением выступил на брифинге неназванный представитель Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ. По его словам, власти Германии также ведут переговоры с целью повышения независимости от поставок российского угля.

Так, крупный немецкий энергетический концерн E.ON уже сообщил об отказе покупать природный газ у российских компаний. При этом в E.ON признали, что отказ от российского газа приведёт к определённым денежным потерям. Генеральный директор энергоконцерна Леонард Бирнбаум подчеркнул, что ситуация на Украине доказывает европейскую зависимость от российских ресурсов, поэтому ЕС необходимо диверсифицировать энергоимпорт.