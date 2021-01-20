Слуцкий высказался по поводу санкций США против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/8bf7db38-5b34-11eb-8765-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB

Россия продолжит прорабатывать возможности скорейшего завершения проекта «Северный поток — 2», с которым не могут сравниться никакие иные альтернативные варианты. Об этом в разговоре с журналистами заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее стало известно, что американские власти внесли в санкционный список трубоукладчик «Северного потока — 2» «Фортуна» и его владельца. Эти санкции являются первым реальным прецедентом введения ограничений против участников проекта, хотя в Вашингтоне о них говорят длительное время.

По словам Слуцкого, российская сторона должна продолжать работать так же, как и работала по газопроводу до этого. Данная стратегия находится в сфере интересов каждой страны, через которую проходит газопровод. И именно в этом заключается выверенная позиция Москвы как на экспертном, так и на политическом уровне.

Наша задача — реализовать этот стратегический макропроект в интересах людей, в интересах их жизни, и любые альтернативы, которые существуют, не могут сравниться с «Северным потоком — 2». Мы будем прорабатывать возможность скорейшего завершения проекта, — цитирует Слуцкого РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Министерстве иностранных дел Украины приветствуют новые американские санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Twitter.

«Северный поток — 2» свяжет Россию и Германию двумя нитками газопровода. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.