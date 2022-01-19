Слуцкий прокомментировал обвинения НАТО в манипуляции газовым рынком

Председатель комитета Госдумы по международным делам, депутат фракции ЛДПР Леонид Слуцкий назвал беспочвенными обвинения в манипулировании газовым рынком, прозвучавшие в адрес России со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга. Об этом он заявил в своём Telegram-канале, обвинив в манипуляциях самого Столтенберга и других еврочиновников.

Слуцкий напомнил , что энергетический кризис в Европе возник в связи с рядом факторов, среди которых — рост спроса на газ в Азии и снижение доли ветряной генерации. Он также отметил, что Россия всегда выполняет свои обязательства, тогда как в Европе постоянно пытаются политизировать ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».

Представители «Газпрома» ранее прямо заявляли о готовности поставлять дополнительные объёмы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов, причём цена по ним существенно ниже, чем спотовые цены, — подчеркнул депутат.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил «Газпром» в манипуляциях на европейском рынке газа, заявив, что Россия могла значительно нарастить экспорт российского газа в Европу, если бы захотела. Также Столтенберг усмотрел признаки манипулирования газовым рынком в сокращении уровня газа в газохранилищах, принадлежащих «Газпрому».