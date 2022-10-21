«Сложно представить»: энергетик о возможности заменить танкеры ЕС Аналитик Демидов: России будет сложно заместить танкеры ЕС судами из дружественных стран

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Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил NEWS.ru, что России будет сложно заменить танкеры из ЕС. По его словам, под проверку регулятора попадают 97% всех танкеров, перевозящих российскую нефть, а российские, китайские и индийские танкеры в совокупности перевозят менее 27% всей российской нефти.

Пока сложно представить, что в декабре Индия, Китай, Турция и иные страны смогут предоставить России танкеров на 5–7 млн баррелей в сутки, так как фрахт таких судов расписан на месяцы вперед, — заявил Демидов.

Ранее агентство Reuters предположило, что потолок цен на российскую нефть от стран «Большой семерки» (G7) оказался почти бесполезным. Издание поясняет, что у России достаточно танкеров, чтобы отгружать большую часть своих углеводородов за пределы досягаемости нового ценового лимита.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков до этого заявил, что будущая цена нефти на мировом рынке будет зависеть от того, найдутся ли страны, которые захотят покупать сырье только по потолку цены, а также от решимости России отказаться поставлять углеводороды таким государствам. По его словам, Россия пытается «качнуть чашу весов» на свою сторону.