Министр экономики Словакии Петер Жига считает вероятным возникновение проблем с поставками газа в ЕС после Нового года.
Министр полагает, что Россия может остановить транзит газа через Украину и Словакии придётся реализовать на практике все подготовленные в течение минувшего десятилетия мера,
Повторение кризиса с поставками российского газа в Словакию через Украину, который произошёл в январе 2009 года, правдоподобно, — заявил Жига.
Как писал NEWS.ru ранее, глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что компания пока не будет праздновать победу по итогам переговоров по газовому вопросу на «нормандском» саммите в Париже, так как у российской стороны есть «козыри».
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