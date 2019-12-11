https://static.news.ru/photo/13c211f2-1c87-11ea-97b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр экономики Словакии Петер Жига считает вероятным возникновение проблем с поставками газа в ЕС после Нового года.

Министр полагает, что Россия может остановить транзит газа через Украину и Словакии придётся реализовать на практике все подготовленные в течение минувшего десятилетия мера, передаёт ТАСС.

Повторение кризиса с поставками российского газа в Словакию через Украину, который произошёл в январе 2009 года, правдоподобно, — заявил Жига.

Как писал NEWS.ru ранее, глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что компания пока не будет праздновать победу по итогам переговоров по газовому вопросу на «нормандском» саммите в Париже, так как у российской стороны есть «козыри».