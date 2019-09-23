https://static.news.ru/photo/a6ff3596-de73-11e9-8328-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Член Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал заявление президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды о «Северном потоке — 2». Западные политики 23 сентября назвали проект угрозой энергетической безопасности.

Джабаров считает, что ни США, ни Польша не в состоянии повлиять на строительство трубопровода. Они лишь могут затянуть реализацию проекта, заявил сенатор в интервью RT .

Но я думаю, что Западная Европа с этим не смирится. Особенно Германия, которая заинтересована в российском газе, — отметил Джабаров.

По его словам, Польша не имеет собственного мнения, а только повторяет за заокеанским «старшим братом».

Ранее News.ru сообщал, что глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток — 2» до конца 2019 года. По его словам, «Рубикон» ещё не пройден. Строительство не продолжается из-за позиции датских властей. Но данный участок достаточно короткий, поэтому все работы на нём продлятся не дольше пяти недель. Он добавил, что построено уже более 81% газопровода.