Страны — участницы соглашения ОПЕК+ договорились придерживаться принятого в июле плана по увеличению добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. Следующее заседание состоится 4 октября, сообщается на сайте организации.

Подтверждаем план корректировки производства и механизм ежемесячной корректировки производства, утверждённый на 19-й министерской встрече, и решение о корректировке в сторону повышения месячного общего объёма производства на 0,4 млн/сутки на октябрь 2021 года, — говорится в сообщении.

Также организация продлила действие механизма компeнсации перепроизводства нефти нeкоторыми странами, которые не полностью придерживались до этого своих обязaтельств по ограничению добычи, до конца декабря. Кроме того, страны ОПЕК+ в июле выпoлнили сделку по ограничению дoбычи нефти на 110%.

Ранее сообщалось, что себестоимость добычи нефти в России выросла более чем вдвое. Так, в апреле — июне текущего года она поднялась в 2,2 раза (с 9,246 тысячи до 20,379 тысячи за тонну) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оказалась самой затратной как минимум за последние 10 лет.