Следующее заседание ОПЕК+ пройдёт 4 марта

https://static.news.ru/photo/dcc0a692-4f7e-11eb-b9ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Секретариат ОПЕК сообщил о том, что следующее заседание организации состоится 4 марта.

Заседания совместного министерского мониторингового комитета (JMMC) пройдут 3 февраля и 3 марта.

Страны-должники должны будут представить план компенсации из-за перепроизводства нефти к 15 января 2021 года. Ранее сообщалось, что заседание ОПЕК+ может пройти в первых числах марта.

Вице-премьер РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания стран ОПЕК+ сообщил, что сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в ноябре 2020 года была выполнена более чем на 100%.

Уровень был очень высокий — более 100%, — подчеркнул Новак.

Первое в этом году заседание министров стран, входящих в ОПЕК+, прошло 4 января. Во время встречи стороны обсуждали уровень добычи нефти на февраль. До этого представители стран ОПЕК+ собирались 3 декабря 2020 года. Во время переговоров стороны договорились постепенно восстанавливать производство сырья, чтобы в январе объём баррелей нефти в сутки был на уровне более чем 0,5 млн.

Как писал NEWS.ru, Саудовская Аравия во время прошедшего 5 января заседания ОПЕК+ заявила, что дополнительно готова снизить добычу нефти в феврале. Власти ближневосточной монархии уже прибегали к такому подходу, чтобы дать позитивный сигнал рынку, а также компенсировать возможное неисполнение сделки другими членами ОПЕК+.