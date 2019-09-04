https://static.news.ru/photo/94b8ba40-cf11-11e9-b296-fa163e074e61_660.jpg Вероника Скворцова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, в какую сумму государству обходится оказание бесплатной медицинской помощи россиянам.

На сегодняшний день, по её словам, на эти цели выделено уже 2,5 триллиона рублей.

Кстати, следует отметить, что увеличение тарифов ОМС сделало их экономически привлекательными. Поэтому если в 2012 году в системе ОМС работало 7% частных медицинских организаций, то по результатам 2018 года — уже 34%, — цитирует Скворцову argumenti.ru .

В 2017 году для получения медицинской помощи за границу выехали 100 тысяч россиян. Об этом министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила News.ru в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).