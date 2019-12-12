https://static.news.ru/photo/0a12fc30-1d35-11ea-b8c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: jackmac34 /pixabay.com

Количество неплательщиков по алиментам, кредитам, услугам ЖКХ, штрафам ГИБДД растёт. В скором времени не смогут пересечь границу 25 млн россиян-должников. Об этом сообщила газета «Известия».

Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили изданию в Федеральной службе судебных приставов. Также потенциально не смогут пересечь границу 13 млн не оплативших вовремя штрафы ГИБДД и 2,5 млн просрочивших оплату услуг ЖКХ. К ним могут присоединиться и порядка 7-8 млн должников по кредитам, по оценке коллекторов, — пояснило издание.

Больше всего должников по штрафам в ГИБДД — в Москве и Московской области, а должников по ЖКХ — в Пермском крае. Пренебрегают оплатой алиментов чаще всего в Красноярском и Краснодарском краях. А в Московской, Ростовской, Свердловской, Кемеровской и Новосибирской областях зафиксировано наибольшее число неплательщиков по кредитам.

Ранее NEWS.ru писал о том, что коллекторам запретят взыскивать долги за ЖКХ по агентскому договору. Госдума подготовит законопроект до конца 2020 года.