К многочисленным комиссиям кредитных организаций россияне привыкли давно. Хочешь совершить операцию по квартплате — готовь дополнительные деньги. Нужно провести платёж за детский сад или школу — он обязательно будет выше, чем написано в квитанции. Да что уж говорить, если денежный перевод между счетами различных банков тоже облагается таким «бонусом»? В деталях «денежного аппендикса» разбирался NEWS.ru.

Как пишут «Известия», депутаты в настоящее время рассматривают возможность внести законопроект об отмене банковской комиссии. Пока речь идёт лишь о ситуациях при приёме платежей за ЖКХ. До конца февраля соответствующий законопроект будет внесён в Госдуму.

Рост тарифов в стране сам по себе и так вызывает некое напряжение среди населения. Конечно, многое зависит от региона и удалённости населённого пункта. Принятие данного документа должно положительным образом сказаться на гражданах и доверии к власти, ведь многие отдают за ЖКУ большую часть своей зарплаты или пенсии.

Между тем далеко не все кредитные организации берут сейчас комиссию при приёме платежей за ЖКУ, некоторые успели от неё отказаться, чтобы привлечь клиентов и побудить их пользоваться своими услугами. У других — комиссия через мобильный банкинг или Интернет меньше, чем через кассу. В среднем она составляет сейчас порядка 1-3%. А в отдалённых же регионах у населения обычно нет никакой альтернативы, где представлен, как правило, один единственный банк.

Согласно данным Росстата, услуги ЖКХ в стране в декабре 2019-го подорожали на 4,3% по сравнению с аналогичным уровнем декабря-2018. Стоимость жилищных услуг выросла на 3,1%, а коммунальных — на 5,1%. Холодное водоснабжение поднялось в цене на 5%, горячее — на 4,1%, водоотведение — на 6%, отопление — на 4%, газоснабжение — на 3,7%, электроснабжение — на 4,2%.

Как пояснил NEWS.ru директор офиса «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов, в реальности комиссии составляют при средней цене на коммунальные услуги 5000 рублей по стране около 25-100 рублей.

И фактически, вместо того, чтобы думать об улучшении благосостояния населения путём роста их доходов, или, если мы говорим о пенсионерах, то роста пенсий, мы же ищем возможности убрать комиссии в банках. Вячеслав Абрамов директор офиса «БКС Брокер» директор офиса «БКС Брокер»

При этом, по его словам, никто не гарантирует, что банк впоследствии не введёт иные виды комиссий, например, за обслуживание счёта или компенсацию за счёт управляющих компаний, а те в свою очередь просто поднимут цены на услуги ЖКХ. Стоит отметить, что некоторые поставщики коммунальных ресурсов ранее заключали соглашения с отдельными финучреждениями. В таких случаях комиссий для граждан вроде бы не было, их платили банкам сами компании, но до сентября прошлого года закон позволял учитывать их в расчёте тарифов. По факту же получалось, что это всё равно ложилось на плечи граждан, сказал Абрамов.

А если ещё учесть тот факт, что в этом году кредитные организации понесут потери из-за отмены банковского роуминга, то высока вероятность, считает эксперт, что могут появиться иные виды комиссий на обслуживание.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, если молодые люди привыкли оплачивать коммунальные услуги через Интернет, предпочитая часто ежемесячный автоматический платёж, то более возрастное население (особенно в маленьких городах), платит по-старому, ежемесячно посещая банки, тратя время и деньги на комиссию.

Как правило, это пожилые и менее обеспеченные граждане, поэтому отмена комиссий благоприятно скажется на самых бедных слоях населения. Важно, что люди старшего возраста более аккуратно оплачивают ЖКУ, не допускают задержек, так как обычно более ответственны и получают субсидии на оплату, считает он.

Ведущие банки, вероятнее всего, согласятся на новые требования, но это не значит, что они откажутся от потерянной выручки. Вероятно, для компенсации они введут какие-то дополнительные комиссии, либо обязательные смс-оповещения. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

В свою очередь эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский заявил NEWS.ru, что вопрос о том, пойдут ли банки на отмену комиссии за оплату услуг ЖКХ или нет, сейчас не стоит. Если закон будет проведён, им в любом случае придётся с этим согласиться и работать по новым правилам.

Другой вопрос, как будут компенсироваться убытки, хотя для банковского сектора комиссии за ЖКХ — это мизер по сравнению с остальными статьями доходов.

Нужно чёткое понимание того, как будет функционировать данный законопроект. И ещё один важный момент — будет ли развиваться данная линия по отмене комиссий за обязательные платежи и каким образом, поскольку проблема с вознаграждением банков за оплату штрафов также актуальна. Алексей Кричевский эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями

В свою очередь ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский отметил, что важно понимание людьми, что есть некое движение в сторону их интересов. Очевидно, большинство плательщиков воспринимают банковские комиссии как навязанные, вынужденные и несправедливые дополнительные затраты в плюс к и без того растущим тарифам по «коммуналке».