Сколько потратят на СВО, пенсии, медицину: бюджет-2024 в инфографике Госдума 16 октября начинает рассмотрение бюджета на 2024 год

Сегодня в Госдуме начинается работа над бюджетом. Депутаты и министры обсуждают внесенный правительством законопроект о доходах и расходах страны на 2024 год. NEWS.ru сделал инфографику об основных параметрах бюджета, о том, сколько денег и на что потратит государство и как эти расходы изменились по сравнению с теми, что закладывали на 2024-й буквально год назад.

К примеру, оборонный бюджет вырос почти в 2,5 раза — до 10,8 трлн руб. и серьезно потеснил социалку, на которую потратят 7,7 трлн руб. В ней, кстати, подрежут расходы на часть пенсий и выплат семьям с детьми. На образование в 2024 году хотят направить 1 трлн 546,6 млрд рублей. Что интересно, там расходы на патриотическое воспитание выросли почти в 10 раз по сравнению с бюджетом 2022 года. Подробнее о тратах на силовиков и "мирные" статьи NEWS.ru писал ранее. А вкратце — можно ознакомиться с карточками ниже.

Конечно, в бюджет еще могут внести поправки. Но в основном он будет именно таким.