В России предлагают производить каменную офисную бумагу

Экономист Алексей Елсуков предложил производить в России каменную офисную, книжную и туалетную бумагу из известняка. Проект будет представлен на форуме «Сильные идеи для нового времени» этим летом, сообщает агентство ПРАЙМ.

Бумага будет производиться параллельно с традиционной из древесной целлюлозы, но только из известняка и нетоксичного полимера.

Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. Если в стране будет налажено массовое производство, цены на неё будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу, — говорит Елсуков.

Экономист отметил. что на сегодня такую бумагу уже производят в Японии, есть наработки в Узбекистане, где много известняка. О похожих проектах сообщала и Турция.

В России, поясняет автор инициативы, запасы известняка считаются неисчерпаемыми.

Такую бумагу не придется отбеливать, она более устойчива к повреждениям, в том числе к влаге. Её можно использовать для всех видов печати. К тому же она экологична и биоразлагаема, — добавил экономист.

Проект будет представлен в треке Национальной технологической инициативы форума, который проведут этим летом в Москве Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что вопрос с дефицитом бумаги в России решён. По его словам, цены на офисную бумагу в стране возвращаются к уровням января — февраля, её дефицита не ожидается.