https://static.news.ru/photo/cb4eb99e-5939-11ea-b714-fa163e074e61_660.jpg Skoda Kodiaq Фото: press.skoda-avto.ru

Кроссовер Skoda Kodiaq возглавил рейтинг самых популярных за рубежом автомобилей российской сборки. В 2019 году за пределы ЕАЭС было поставлено 10 тысяч этих машин.

Второе и третье места в списке заняли LADA 4X4 и LADA Vesta. Объёмы их поставок составили 8 тысяч и 5,9 тысячи единиц соответственно.

Наряду с ними в рейтинг, составленный «Автостатом», попали ещё три модели LADA (Xray, Largus и Granta), а также Volkswagen Polo Hyundai Accent и Solaris, KIA Rio и Skoda Rapid, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в России впервые после кризиса 2013–2014 годов зафиксирован спад продажи автомобилей. В 2019 году он составил 2,3%. Эксперты объясняют это тем, что автопроизводители больше не могут предлагать покупателям скидки, а государство сокращает финансовую поддержку и не предлагает новых мер для повышения спроса.