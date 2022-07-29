Скидочные карты для малоимущих предлагают ввести в России

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Единую социальную дисконтную карту предлагают ввести в России. Это будет бессрочный «пластик» с индивидуальным номером, пишут «Известия».

Соответствующие поправки в закон о государственной социальной помощи ориентированы на поддержку людей, чем доход меньше прожиточного минимума. С помощью такой карты люди смогут покупать продукты со скидкой, а также лекарства.

В реализации инициативы смогут участвовать магазины и аптеки. При этом розница сама объяснит время предоставления скидок держателям карт, их размер, перечень товаров и услуг, на которые будет распространяться дисконт. Получить карту можно будут в органах соцзащиты или МФЦ. Для этого будет достаточно написать заявление.

Авторы инициативы полагают, что она должна вступить в силу уже 1 января 2023 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о приостановке бесплатного проезда в общественном транспорте для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Это связано с введением домашнего режима из-за эпидемии коронавируса.