Скачки цен на газ связали с его системной нехваткой

Резкому скачку цен на газ в Европе способствовала системная нехватка этого сырья в течение длительного времени. Об этом Pravda.Ru сообщил замгендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его мнению, подобная ситуация вызывает вопросы относительно политики ЕС в энергетической сфере.

Одно дело короткий взлёт из-за аномальной погоды или аварии, а другое — последовательный и долгосрочный рост на фоне системной нехватки газа, что мы наблюдаем сейчас. Это порождает вопросы относительно правильности политики, которую в энергетической сфере проводила и проводит Европа, — сказал Гривач.

По словам специалиста, прогнозировать сейчас стоимость природного газа проблематично. На его цену влияет множество факторов, в том числе погодные условия, падение выработки на ветряных электростанциях в Северном море, а также неопределённость с выдачей разрешений на ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2».

По данным на утро 14 сентября, цена газа в Европе достигла рекордного уровня, составив более $800 за одну тысячу кубических метров.

Ранее глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко сообщил, что работе газопровода «Северный поток — 2» могут помешать США, если введут санкции и тем самым вынудят европейские компании отказаться от покупки российского топлива. Кроме того, обозреватель Америка Эрнандез в статье для Politico заявила, что существует три серьёзных препятствия для запуска российского газопровода «Северный поток — 2». Во-первых, речь идёт о нескольких месяцах технических работ для введения трубопровода в эксплуатацию, которые предстоят «Газпрому».