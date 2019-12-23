https://static.news.ru/photo/e8f548e2-165d-11ea-863d-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России завершил сбор доказательств по делу Baring Vostok. Фигурантам этого дела начали предъявлять обвинения в окончательной редакции.

Сегодня следствие начало предъявлять фигурантам, в частности Майклу Калви, Филиппу Дельпалю, Ивану Зюзину и Алексею Кордичеву, обвинение, — сообщили «Интерфаксу» осведомлённые источники.

В ближайшее время следствие объявит участникам процесса об окончании следственных действий. Через некоторое время они смогут ознакомиться с материалами дела.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов задержан по делу в отношении инвестфонда Baring Vostok.