Следственный комитет России завершил сбор доказательств по делу Baring Vostok. Фигурантам этого дела начали предъявлять обвинения в окончательной редакции.
Сегодня следствие начало предъявлять фигурантам, в частности Майклу Калви, Филиппу Дельпалю, Ивану Зюзину и Алексею Кордичеву, обвинение, —
сообщили«Интерфаксу» осведомлённые источники.
В ближайшее время следствие объявит участникам процесса об окончании следственных действий. Через некоторое время они смогут ознакомиться с материалами дела.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов задержан по делу в отношении инвестфонда Baring Vostok.
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