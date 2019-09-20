https://static.news.ru/photo/22acbdc4-db8d-11e9-9ef2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Уголовное дело по факту фальсификации финансовых документов по отчётности руководством нижегородского банка «Ассоциация» возбудил Следственный комитет РФ. Информация размещена на сайте СУ СК по Нижегородской области.

Уголовное дело возбуждено по факту фальсификации документов финансовой отчетности руководством АО КБ «Ассоциация», то есть по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172.1 УК РФ., — указано в сообщении.

Следствие предполагает, что некие лица в руководстве банка, имеющие полномочия продавать и покупать валюту на валютно-фондовой бирже и межбанковском рынке, вносили в отчетность банка недостоверные сведения о его финансовом положении, которые затем предоставляли в ЦБ РФ.

Это было сделано для того, чтобы скрыть предусмотренные законом РФ основания для обязательного отзыва «Ассоциация» лицензии, считают следователи.

Банк признал отсутствие отражённых в учёте и отчётности денежных средств на счетах в иностранном банке в размере 3,8 млрд рублей. Кроме того, «Ассоциация» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России.

Ранее News.ru писал, что регулятор отозвал лицензию у банка «Ассоциация» 29 июля 2019 года.