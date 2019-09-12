https://static.news.ru/photo/8ed6181e-d760-11e9-aa9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Мировой рынок алюминия и химической продукции находится под угрозой из-за обострения ситуации в Ормузском проливе.

В последние годы поставки такой продукции из стран Ближнего Востока значительно возросли — 16% экспорта алюминия и 30% нефтепродуктов приходятся на этот регион. Многие азиатские страны, включаю Китай и Японию, сейчас зависимы от поставок из ближневосточного региона, пишет « Никкей ».

Также Сингапур закупает 75% этилена в Саудовской Аравии, Малайзия — 50%, а до 80% необходимого ей аммиака Индия получает из стран в Персидском заливе. Эскалация кризиса в этой области может привести к значительному росту цен на химическую продукцию, медную проволоку и алюминий. Повлияет на стоимость товаров и повышение ставок на страховку судов, проходящих через Ормузский пролив.

Как писал News.ru ранее, ещё один корабль ВМС Великобритании отправился в Ормузский пролив для сопровождения торговых судов. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС.