«Ситуация усугубляется»: Силуанов о главной угрозе для мировой экономики Силуанов назвал долговой кризис основным риском для глобальной экономики

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Основным риском для глобальной экономики стал долговой кризис, считает министр финансов России Антон Силуанов. Выступая на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК) в рамках годового собрания МВФ и Всемирного банка в Марокко, он подчеркнул, что особое беспокойство вызывает уровень госдолга у отдельных развитых государств, сообщает РИА Новости.

Долговой кризис — это ключевой риск для мировой экономики, причем наибольшую озабоченность вызывает ситуация с уровнем госдолга у отдельных развитых стран, — сказал Силуанов.

Глава Минфина считает, что Международный валютный фонд не должен умалчивать об этом. По мнению Силуанова, открытость в этом вопросе необходима, поскольку «ситуация лишь усугубляется».

В сентябре Государственный долг США поставил новый рекорд, впервые в истории превысив отметку в $33 трлн. Предыдущий исторический показатель в $32 трлн был достигнут в июне 2023 года. В базе данных Минфина по состоянию на 18 сентября в графе «Совокупный государственный долг» значится сумма $33,04 трлн.

В марте Силуанов сообщил, что Государственный долг России на начало 2023 года составил 15,1% ВВП. По его словам, такой низкий госдолг — преимущество, которое позволит в будущем при необходимости провести новые заимствования для финансирования расходов бюджета.