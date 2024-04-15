«Ситуация серьезная»: посол оценил влияние Запада на переводы в Турцию Посол Ерхов назвал серьезной ситуацию вокруг платежных переводов из РФ в Турцию

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Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, заявил РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. По его словам, страны Запада целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, которое выстраивалось годами.

Ситуация сохраняется очень серьезная. Не побоюсь сказать, напряженная. Американцы и евросоюзовцы с упорством, достойным лучшего применения, целенаправленно разрушают здание российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества, кропотливо возводившееся обеими сторонами в течение длительного времени, — сказал дипломат.

По мнению Ерхова, США и Евросоюз не просто блокируют расчеты России и Турции, а пытаются «подмять под себя» весь объем связей двух стран. Дипломат отметил, что действия Запада ставят под вопрос финансово-экономический суверенитет Анкары.

В феврале стало известно, что Турция и Россия обсуждают создание совместного банка для решения проблем с денежными переводами, возникших из-за санкционного давления США. Перед этим источник агентства также опроверг слухи об отказе турецких банков работать с Россией.

Тем временем турецкий экономист Эсфендер Коркмаз отметил, что Турция и Россия могут решить проблему с банковскими переводами за счет безвалютной системы бартера. По его мнению, бартер может частично осуществляться через обмен золота.