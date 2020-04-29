Ситуация с коронавирусом не повлияет на строительство «Арктик СПГ – 2»

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Компания «Транснефть» просит правительство по причине внешних факторов разрешить выплачивать дивиденды по итогам 2019 года частями. Направить на эти цели фирма намерена 81 млрд рублей, или 11,2 тысячи рубей на акцию.

Мы планируем дефицит денежных средств в связи со снижением грузооборота с одной стороны, а с другой — мы понимаем невозможность повышения тарифа в текущей ситуации, мы обсуждаем с правительством возможность...