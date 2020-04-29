Экономика

Ситуация с коронавирусом не повлияет на строительство «Арктик СПГ – 2»

17:41, 30 апреля 2020
Фото: novatek.ru

Ситуация с массовым распространением COVID-19 в вахтовом городе Белокаменка подрядной организации «Велесстрой» не повлияла на темпы строительства проекта «Арктик СПГ — 2».

Об этом заявил зампред правления компании «Новатэк» Марк Джитвэй в ходе телефонной конференции, передаёт ТАСС.

Эта вспышка не повлияет ни на строительные работы на месте, ни на продолжающееся строительство «Арктик СПГ — 2», — сказал он.

Джитвэй добавил, что вспышка коронавирусной инфекции не окажет влияния на сроки ввода проекта в эксплуатацию.

Ранее NEWS.ru писал о том, что из Мурманска вылетели 176 строителей, работавших в Белокаменке, где коронавирусом заразились более 250 человек.

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