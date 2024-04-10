«Ситуация очень сложная»: названы главные тормозы российской экономики Экономист Кульбака заявил о серьезном отставании России по технологиям

Экономику России тормозит технологическое отставание, заявил NEWS.ru экономист Николай Кульбака. По его словам, чтобы добиться высокого роста, в стране нужно развивать высокотехнологичное производство. Однако этому препятствуют санкции Запада, из-за которых невозможны поставки необходимого оборудования.

Ситуация очень сложная. Основная проблема России связана с отставанием по технологиям. Если мы хотим добиться такого высокого роста, то прежде всего мы должны взять технологии, которых в России нет. Сейчас сильно сокращается объем рабочей силы, это связано с демографией. В этих условиях добиться экономического роста можно только одним способом — резко увеличить эффективность труда. С деньгами ситуация в России нормальная, производство работает, у людей есть деньги на счетах, — подчеркнул Кульбака.

Однако, как утверждает он, высокотехнологичных производств в России практически не существует. Для развития в этой области стране требуется оборудование, которое есть в первую очередь в США и Великобритании. Россия не может его получить из-за санкций Запада. Более того, по словам эксперта, такие технологии создаются долго и стоят очень дорого.

Кульбака также прокомментировал предложение экономистов РАН о достижении среднегодовых темпов роста ВВП не ниже 3,5% ради устойчивого экономического развития. Он назвал идею нереальной.

Россия не может сделать такой рывок в 3,5%. Это будет здорово, но даже этого сейчас крайне мало, чтобы догнать относительно среднеразвитые европейские страны. Мы очень сильно отстаем. Это программа, чтобы отчитаться, а через пять лет про это забудут, — объяснил он.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора направлена на то, чтобы давление на экономику со стороны спроса не было избыточным и разрушительным для ее роста. Она сравнила ситуацию с марафонским забегом, отметив, что важно распределить силы на всю дистанцию.