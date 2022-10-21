«Ситуация очень сложная»: аналитик о расходовании национальной «кубышки» Аналитик Разуваев назвал сложной ситуацию с покрытием дефицита российского бюджета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru назвал довольно сложной ситуацию с восполнением дефицита бюджета. По его словам, у России осталось не так много инструментов для выполнения этой задачи, помимо расходования средств Фонда национального благосостояния, а альтернативные возможности, включая ослабление рубля, по его мнению, едва ли радикально изменят ситуацию.

Ситуация на данный момент очень сложная, так как мы вынуждены влезать в и так изрядно подисхудавший ФНБ. <...> Можно пробовать выпускать еврооблигации в юанях, проводить приватизацию через народное IPO, вводить военные займы, но это все равно не те деньги, чтобы радикально изменить ситуацию, — заявил Разуваев.

Ранее Счетная палата РФ сообщила, что российский бюджет на 2023 год рискует недополучить около 639 млрд рублей доходов, что составляет около 0,43% ВВП страны. Оценивая дальнейшие перспективы российской экономики, специалисты отмечают, что в 2024 году недополучение может составить 593,9 млрд рублей, в 2025 году — 617,7 млрд рублей.

Также, по ее оценке, в 2023 году будут увеличены общие расходы федерального бюджета: они составят 29,1 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом существенно повысятся расходы на правоохранительную деятельность, национальную оборону и социальную политику. При этом меньше средств будет вложено в развитие российской экономики и здравоохранения.