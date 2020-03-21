https://static.news.ru/photo/9023cf50-6ba7-11ea-b4f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Систему господдержки организаций, которые реализуют корпоративные программы повышения конкурентоспособности, усовершенствуют. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба совместно с АО «Российский экспортный центр» должны будут внести в правительство проект этого постановления. Выполнить это необходимо до 1 апреля 2020 года, говорится на сайте кабмина.

Документ должен предусматривать изменения в постановление правительства от 23 февраля 2019 года «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию „Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)“ на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции».

Как ранее писал NEWS.ru, министр промышленности и торговли Денис Мантуров нашёл плюс в ослаблении национальной валюты: дешёвый рубль повысит конкурентоспособность российских товаров за границей.