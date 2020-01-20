https://static.news.ru/photo/1107edcc-3b6a-11ea-9615-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оператор Системы быстрых платежей — Национальная система платёжных карт (НСПК) — рассматривает варианты создания сервиса электронных чаевых. Эта система позволяет клиентам разных банков переводить друг другу деньги по номеру телефона.

Мы заинтересованы в создании сервиса электронных чаевых. В настоящее время рассматриваются различные варианты реализации такого функционала: как через оплату по QR-коду, так и через другие сервисы НСПК, — сообщили ТАСС в пресс-службе НСПК.

Центробанк в прошлом году запустил Систему быстрых платежей, по его данным, россияне совершили уже 6,3 млн операций более чем на 55 млрд рублей. При этом, комиссия при оплате товаров и услуг с помощью QR-кода в магазинах в рамках СБП существенно ниже, чем по карточке.

Как писал NEWS.ru, Центробанк с 1 января начал взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей. Центробанк берёт от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, банка-отправителя и банка-получателя. При этом ЦБ может ограничивать размер комиссии, которую будут брать банки с клиентов. На данный момент в Системе быстрых платежей более 30 участников, в том числе 10 крупнейших банков.