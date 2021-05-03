Системообразующие предприятия получат от правительства 3,9 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/ea49170e-aca8-11eb-915f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство направит 3,9 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий, сообщили в пресс-службе кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Благодаря этому решению будет продолжено субсидирование процентной ставки по займам, выданным в 2020 году. Согласно правилам, период субсидирования составляет один год с момента заключения кредитного договора и заканчивается не позднее 31 декабря 2021 года, — пояснили в кабмине.

В пресс-службе добавили, что ставка по льготному кредиту составляет около 2,6% годовых. Полученные средства предприятия смогут направить на оплату труда, аренду помещений и оборудования, закупку сырья, материалов и комплектующих.

Ранее стало известно, что правительство выделило больше 11 млрд рублей на поддержку пассажирских железнодорожных перевозчиков. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Проблемы у отрасли возникли из-за падения пассажиропотока в период пандемии коронавируса.