Система гарантирования вложений появится на рынке страхования жизни

Система гарантирования вложений может появиться в России на рынке страхования жизни в ближайшие три года. Такой подход уже действует со вкладами населения, гарантируя защищённую сумму в пределах 1,4 млн рублей, пишут «Известия».
Законопроект будет
Механизм будет покрывать долгосрочные договоры страхования жизни. Эксперты считают, что новая система улучшит защищённость клиентов и будет способствовать продвижению продуктов. Отчисления компаний в фонд составят от 0,003 до 0,3% в зависимости от страховых резервов.
Но для этого сначала нужно обеспечить достаточность капитала фонда, поэтому первые годы следует ожидать максимальную ставку отчислений. Это приведёт к тому, что страховые полисы могут подорожать на несколько процентов.
Ранее общалось, что страховщики в 2021 году собирались выплатить своим клиентам рекордную сумму за страхование жизни. Объём может вырасти на 50% по сравнению с прошлым годом.