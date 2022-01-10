Система гарантирования вложений появится на рынке страхования жизни

Система гарантирования вложений может появиться в России на рынке страхования жизни в ближайшие три года. Такой подход уже действует со вкладами населения, гарантируя защищённую сумму в пределах 1,4 млн рублей, пишут «Известия».

Законопроект будет опубликован в Интернете в январе текущего года, и в этом же году его внесут на рассмотрение правительства. Проект предусматривает двухлетний переходный период, за который будут приняты подзаконные акты и запущена инфраструктура для работы этой системы. Введение гарантирования вложений при страховании жизни уже поддержано Всероссийским союзом страховщиков.

Механизм будет покрывать долгосрочные договоры страхования жизни. Эксперты считают, что новая система улучшит защищённость клиентов и будет способствовать продвижению продуктов. Отчисления компаний в фонд составят от 0,003 до 0,3% в зависимости от страховых резервов.

Но для этого сначала нужно обеспечить достаточность капитала фонда, поэтому первые годы следует ожидать максимальную ставку отчислений. Это приведёт к тому, что страховые полисы могут подорожать на несколько процентов.

Ранее общалось, что страховщики в 2021 году собирались выплатить своим клиентам рекордную сумму за страхование жизни. Объём может вырасти на 50% по сравнению с прошлым годом.