https://static.news.ru/photo/dfc2440e-c898-11e9-90e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Новая опция по приёму наличных средств появится в Системе быстрых платежей (СПБ). Сроки её реализации пока не называются.

В ЦБ РФ и НСПК (оператор СПБ) рассказали « Коммерсанту », что идея нового сервиса находится на стадии обсуждения. Предполагается, что приём наличных в рамках системы будет осуществляться через терминалы и розничные сети, которые выступают в роли банковских платёжных агентов.

По мнению экспертов, новая опция будет актуальна прежде всего для физических лиц. Однако выиграют от её реализации не только граждане, но и банки, а также платёжные системы.

Впрочем, в ряде кредитных организаций полагают, что востребованность сервиса будет невысокой, поскольку в последние годы доля оборота наличных заметно снизилась.

Ранее News.ru писал, что ЦБ обсуждает с другими банками возможность перечисления зарплат через СПБ. Нововведение позволит гражданам самостоятельно привязывать к номеру телефона платёжную карту системы «Мир» и выбирать банк, в который будет перечисляться зарплата.