Новая опция по приёму наличных средств появится в Системе быстрых платежей (СПБ). Сроки её реализации пока не называются.
В ЦБ РФ и НСПК (оператор СПБ) рассказали «
По мнению экспертов, новая опция будет актуальна прежде всего для физических лиц. Однако выиграют от её реализации не только граждане, но и банки, а также платёжные системы.
Впрочем, в ряде кредитных организаций полагают, что востребованность сервиса будет невысокой, поскольку в последние годы доля оборота наличных заметно снизилась.
Ранее News.ru писал, что ЦБ обсуждает с другими банками возможность перечисления зарплат через СПБ. Нововведение позволит гражданам самостоятельно привязывать к номеру телефона платёжную карту системы «Мир» и выбирать банк, в который будет перечисляться зарплата.