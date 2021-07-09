Силуанов заявил о зависимости доходов России от Европы

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия нуждается в сделке с Европой, благодаря которой усилия страны по переходу к зелёной экономике будут признаны. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.
В противном случае, по его словам, Россию
Силуанов отметил, что прогноз Минфина по дальнейшему изменению цены оказался пессимистичным. Он добавил, что кабмин обсуждает введение мер, которые помогут предприятиям перестроиться в условиях перемен. В частности, речь идёт о введении углеродного налога на производящиеся с чрезмерным выбросом парниковых газов товары.
Ранее эксперты Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) пришли к выводу, что многие российские компании могут уйти с европейского рынка из-за углеродного налога. Напомним, его введение запланировано на 2025 год.