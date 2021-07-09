Силуанов заявил о зависимости доходов России от Европы

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия нуждается в сделке с Европой, благодаря которой усилия страны по переходу к зелёной экономике будут признаны. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

В противном случае, по его словам, Россию ждёт падение доходов от экспорта. Он пояснил, что страна тратит значительную часть бюджета из-за продажи сырья, поэтому властям стоит обдумать, чем заменить падающую выручку.

Силуанов отметил, что прогноз Минфина по дальнейшему изменению цены оказался пессимистичным. Он добавил, что кабмин обсуждает введение мер, которые помогут предприятиям перестроиться в условиях перемен. В частности, речь идёт о введении углеродного налога на производящиеся с чрезмерным выбросом парниковых газов товары.

Ранее эксперты Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) пришли к выводу, что многие российские компании могут уйти с европейского рынка из-за углеродного налога. Напомним, его введение запланировано на 2025 год.