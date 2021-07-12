Силуанов заявил о риске перегрева мировой экономики

Если антикризисные меры будут действовать длительное время, то это может привести к дисбалансам в экономике и её перегреву в целом. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания финансового трека «Группы 20».

В этом есть риск для мировой экономики. Продолжительное сохранение антикризисных мер может привести к перегреву, — сообщил министр.

Также во время заседания участники отметили более динамичное восстановление мировой экономики, чем ранее прогнозировалось. За 2022 год темпы роста могут составить 4,4%, что на 0,2% выше апрельских прогнозов. Экономическая политика разных стран по выходу из кризиса напрямую влияет на другие страны, где темпы роста экономики ниже средних. Все эти действия приводят к нормализации кредитно-денежной политики в целом.

Но при этом половина стран «двадцатки» на сегодня имеют инфляцию выше целевых значений. Из-за этого им приходится ужесточать политику, что приводит к необходимости реагировать на изменения финансовых и сырьевых рынков. Это может привести к отрицательному вкладу в мировой экономический рост.

Ранее глава Минфина оценил решение Fitch о кредитном рейтинге России. Последовательное подтверждение кредитного рейтинга России агентствами «большой тройки» свидетельствует об эффективности макроэкономической политики правительства страны.