Силуанов заявил о готовности России рефинансировать долг Белоруссии

Россия готова рассмотреть предложения Белоруссии по помощи в рефинансировании внешнего долга республики, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Он отметил, что в первую очередь речь может идти о рефинансировании тела долга примерно в $1 млрд в год перед РФ и Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР), передаёт ТАСС.

В этом году обязательства по основному долгу, по телу долга, перед РФ и перед Евразийским фондом чуть ниже $1 млрд. И мы здесь работаем с нашими партнёрами белорусскими, чтобы оказать содействие для рефинансирования этих долговых обязательств через наши кредитные взаимодействия с нашим соседом-партнёром, речь идёт о текущем годе, — сказал он.

Как пояснил Силуанов, в условиях ограничений, которые коснулись Белоруссии, необходима поддержка республики на рефинансирование тех долговых обязательств, которые есть у неё перед внешними кредиторами. В связи с эти российская сторона готова рассмотреть соответствующие предложения белорусских партнёров. Решение о том, в каком формате будет проводиться рефинансирование, через Евразийский фонд или внешгоскредиты, будет принято позднее.

По оценкам экономистов, только нa весну 2020 года внешний госдолг Белоруссии по двусторонним кредитам правительства России составил $7,932 млрд. Осенью того же года Москва выделила Минску ещё $1,5 млрд напрямую и от aнтикризисного фонда Евразийского экономического союзa. При этом в 2022 Минску необходимо погасить $3,3 млрд, а в 2023-м — $4,7 млрд внешних долгов.