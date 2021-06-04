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Силуанов заявил, что в России много денег

11:19, 04 июня 2021
Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в стране наблюдается избыток денег. Об этом он заявил на ПМЭФ, трансляция ведётся на официальном сайте форума.

Он подчеркнул, что с имеющимися в распоряжении России деньгами другие страны добиваются гораздо больших результатов. Он призвал работать над их использованием.

Все говорят: мало денег, мало денег. Денег много. И деньги, кстати говоря, растут, — произнёс Силуанов. 

Министр добавил, что для достижения положительного эффекта работникам государственного сектора нужно относиться к их трате с душой. По его словам, качество оказания услуг гражданам должно формироваться на основе денег и клиентоориентированности, исходить стоит, в первую очередь, из человеческого комфорта.

Ранее Силуанов заявил, что в России нет жёсткого административного регулирования цен, для этого существует ряд других рыночных инструментов. При этом правительство обеспокоено высокими ценами на продукты. 

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