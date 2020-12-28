Силуанов заявил, что нефтяники пытаются «поднадуть» Минфин

https://static.news.ru/photo/bc66e8d0-49b0-11eb-8cc9-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Нефтяные компании намеревались «поднадуть» Министерство финансов с налогом на дополнительный доход (НДД), поэтому его скорректировали, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

По его словам, при внесении налоговых изменений на 2021 год Минфин исходил из того, что по сути нефтяники «поднадули» ведомство.

И здесь мы исходили из некой справедливости. Потому что в вопросе НДД договаривались об одной цифре <...>, а получилось 200 с лишним в результате (выпадающих доходов бюджета. — NEWS.ru), — пояснил он.

Силуанов отметил, что нелогично были сформулированы и параметры льгот по НДПИ для выработанных месторождений. Нефтяники, заявил он, сообщают о падении добычи на данных проектах.

Ничего. Там, где справедливость восторжествовала, там, возможно, и будет падение. Но зато будет увеличение там, где сегодня доходность выше, — цитирует министра финансов РИА Новости.

Пандемия коронавируса и снижение цен на нефть в 2020 году привели к дефициту российского бюджета и указали правительству на необходимость пересмотра налогов в нефтяной сфере. Некоторые параметры налога на дополнительный доход были ужесточены, а налоговая льгота по НДПИ для выработанных месторождений с возможностью перевести такие активы на НДД отменена. Также власти аннулировали льготную экспортную пошлину для ряда проектов и полностью упразднили налоговые стимулы для высоковязкой нефти.

При этом Минфин планировал скорректировать НДД в связи с серьёзными выпадающими доходами по итогам первого года действия этого режима в «нефтянке». Тогда в ведомстве оценили их более чем в 200 млрд рублей, однако некоторые нефтяники были не согласны с методикой подсчёта. Минэнерго, в свою очередь, в целом оценивало итоги такого шага как успешные.

Как писал NEWS.ru, уходящий год стал худшим для нефтяных компаний и рынка за последние 10 лет. Нефтедобытчики списали активы на $145 млн только за первые девять месяцев.