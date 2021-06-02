Силуанов спрогнозировал невысокий спрос на нефть

https://static.news.ru/photo/882a44a8-c445-11eb-baca-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировой спрос на нефть, который был в 2019 году, может не восстановиться, и в России к этому должны быть готовы. Такой прогноз дал министр финансов РФ Антон Силуанов, передаёт РИА Новости.

У нас треть всех доходов формируются за счёт базовых нефтегазовых доходов, остальные поступления идут в ФНБ. Поэтому, безусловно, мы понимаем, что тот мировой спрос на нефть, который был, предположим, в 2019 году, может и не восстановиться, — заявил Силуанов в рамках ПМЭФ-2021.

По его словам, сейчас «очень резко пошёл тренд на „озеленение“ экономики», и министр призвал готовиться к развитию этого направления.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что цены на нефть в ближайшие годы останутся на отметке $50–60 за баррель и вряд ли поднимутся до $100, как предсказывают сторонники нового суперцикла на нефтяном рынке. Министр пояснил, что спрос на нефть увеличился после того, как США ввели стимулирующие меры, но ОПЕК+ при этом пытается сбалансировать спрос и предложение. Именно поэтому, на его взгляд, цены не должны вернуться к $100.