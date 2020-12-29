Силуанов: сокращения расходов бюджета в 2021 году не будет

https://static.news.ru/photo/e489ba22-4a82-11eb-8134-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сокращения расходов бюджета в 2021 году не планируется. Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.

Глава ведомства отметил, что Минфин не сокращает расходы, а приводит их «к нормальной бюджетной политике». Как сообщил Силуанов телеканалу «Россия 24», основной задачей на 2021 год станет восстановление предпринимательской активности.

По словам министра, в 2020 году Россия увеличила государственный спрос, соответственно, расходы были существенно наращены, «но это не может продолжаться постоянно». Силуанов считает, что «экономика начинает генерить свой спрос и продолжать такую же бюджетную политику».

Он также выразил надежду, что дополнительных мер поддержки российской экономики в 2021 году не потребуется и ситуация с коронавирусом разрешится к середине года.

Если потребуется принятие экстраординарных мер, надеюсь, что до этого не дойдёт ситуация, то опыт текущего года говорит о том, что мы можем быстро мобилизоваться, быстро принимать решения и быстро достигать цели, — сказал он.

Ранее Силуанов заявил, что нефтяные компании намеревались «поднадуть» Министерство финансов с налогом на дополнительный доход (НДД), поэтому его скорректировали. По его словам, при внесении налоговых изменений на 2021 год Минфин исходил из того, что по сути нефтяники «поднадули» ведомство.

Пандемия коронавируса и снижение цен на нефть в 2020 году привели к дефициту российского бюджета и указали правительству на необходимость пересмотра налогов в нефтяной сфере. Некоторые параметры налога на дополнительный доход были ужесточены, а налоговая льгота по НДПИ для выработанных месторождений с возможностью перевести такие активы на НДД отменена. Также власти аннулировали льготную экспортную пошлину для ряда проектов и полностью упразднили налоговые стимулы для высоковязкой нефти, писал NEWS.ru.