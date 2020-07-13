Силуанов сохранил место председателя набсовета АЛРОСА

https://static.news.ru/photo/381cd648-c508-11ea-b778-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов переизбран председателем наблюдательного совета компании АЛРОСА.

Как сообщается на сайте алмазодобывающей компании, члены набсовета заочно проголосовали ещё в пятницу, 10 июля. В качестве первого заместителя и заместителя председателя совета вновь выбраны глава Якутии Айсен Николаев и гендиректор АЛРОСА Сергей Иванов.

Также голосование определило составы профильных комитетов. Замглавы Минфина Алексей Моисеев сохранил пост председателя комитета по стратегическому планированию. Комитет по аудиту возглавила Мария Гордон. Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям стала Елена Григорьева.

Силуанов возглавляет набсовет АЛРОСА с 2015 года.

Как писал NEWS.ru, гендиректор АЛРОСА Сергей Иванов считает, что спрос на российские алмазы должен вырасти к третьему кварталу 2020 года, когда восстановят работу ограночные производства. Ранее компания в связи с пандемией коронавируса перешла на онлайн-продажу крупных алмазов.