Силуанов: рублёвые расчёты за газ не отразятся на нефтегазовых доходах

Рублёвые расчёты за газ не окажут негативного воздействия на нефтегазовые доходы, бюджет России будет получать их в таком же размере, как и раньше, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава российского Минфина Антон Силуанов. Он отметил, что решение о расчётах за голубое топливо в рублях укрепило доверие к отечественной валюте.

Это решение положительно сказалось на курсе рубля по отношению к другим валютам. Рубль укрепился, доверие к рублю укрепилось, поскольку рубль сегодня обеспечен в том числе и нашими экспортными товарами, — заявил он в интервью Наиле Аскер-заде.

Силуанов считает, что принятое решение абсолютно верное и западные партнёры в ближайшем будущем поймут, что рубль в своей ценности не уступает другим резервным валютам.

Мы считаем, что это решение абсолютно верное. Наши западные партнёры подстроятся под это решение и поймут, что рубль — это не менее надёжная валюта, чем другие резервные валюты, — сказал глава финансового ведомства.

Силуанов добавил, что у России есть механизм, позволяющий при любых обстоятельствах выполнять свои обязательства по внешним долгам.

23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ на рубли в действующих контрактах с недружественными странами. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты, в которой будут произведены последующие платежи. Глава государства также поручил Центробанку и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.