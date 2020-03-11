https://static.news.ru/photo/c4a92a98-637f-11ea-b60e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бюджет выполнит все обязательства перед гражданами, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, Россия лучше других нефтяных держав готова к обвалу цен на углеводороды.

Чиновник добавил, что Кремль не собирается снизить или сократить утверждённые расходы, пишет РИА Новости.

В сегодняшней ситуации, которая сложилась, и цены на нефть снижены, показывает, что нам всегда нужно быть готовыми к такой ситуации. Мы полностью подготовлены, — резюмировал министр.

Накануне Минфин решил приостановить проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до стабилизации ситуации на рынке. Решение принято с целью не допустить «избыточного давления на долговой рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств». О возобновлении аукционов ОФЗ Минфин сообщит дополнительно.

Ранее Силуанов заверил, что даже при минимальной стоимости нефти в течение трёх лет Россия выполнит свои соцобязательства. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. По его словам, обвал цен на нефть после выхода РФ из сделки ОПЕК+ был прогнозируемым. Ананских предположил, что в ближайшее время они вернутся к отметке в $40–45, писал NEWS.ru.