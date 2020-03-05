Россия не договорилась с ОПЕК+ по поводу соглашения об ограничении добычи нефти. Это может привести к падению нефтяных цен, но российские власти готовы к такому сценарию, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Это может привести к тому, что объёмы нефти будут увеличиваться, цены упадут. Но мы как раз готовились к этому, — отметил министр.
По его словам, власти создали резервы и Фонд национального благосостояния, который наполнялся за счёт нефтяных доходов в «тучные годы»,
Ранее в СМИ появилась информация, что Саудовская Аравия предусмотрела запасной вариант сокращения добычи нефти на случай, если Россия откажется усилить действующие ограничения на встрече стран ОПЕК+. Эр-Рияд, опасаясь, что эпидемия коронавируса обрушит спрос на топливо, предложил дополнительно сократить добычу к действующей квоте.
Созванный техкомитет ОПЕК+ рекомендовал 24 странам-участницам усилить сокращение добычи нефти ещё на 600 тыс. б/с к действующей квоте в 1,7 млн б/с на второй квартал. Россия тогда отказалась соглашаться и взяла время на внутренние консультации, писал NEWS.ru.
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