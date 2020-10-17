Силуанов: российская банковская система демонстрирует устойчивость

https://static.news.ru/photo/4743b328-1137-11eb-8691-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что банковская система РФ на данный момент находится в устойчивом состоянии.

По словам главы Минфина, отзывать лицензии у кредитных организаций регулятор стал гораздо реже.

Центральный банк осуществляет серьёзный контроль и надзор за кредитными организациями. Наша банковская система показывает устойчивую свою работу, — отметил Силуанов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

До этого глава Счётной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что снижение ВВП России в 2020 году может составить от 4,2% до 4,8%. При этом базовый вариант макропрогноза предполагает снижение ВВП России на 3,9%.

Как писал NEWS.ru, во втором квартале 2020 года работающие жители России недополучили около 841 млрд рублей доходов из-за введённых в связи с пандемией ограничений, свидетельствуют данные исследования агентства «Национальные кредитные рейтинги».