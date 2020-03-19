https://static.news.ru/photo/ad297d6e-6a0f-11ea-b9a2-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Фомин/Global Look Press

Минимум нашесть лет хватит Российской Федерации запаса прочности для выполнения всех обязательств, в том числе и социальных, если стоимость нефти на мировых рынках останется на сегодняшнем уровне. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

В эфире программы «Вести» он отметил, что все выплаты будут выполняться в полном объёме.

С точки зрения выполнения первоочередных обязательств, это зарплаты, пенсии, пособия, нет никаких поводов, чтобы говорить об изменении порядка выплаты, мы в полном объёме будем выполнять, — пообещал министр.

Рынок углеводородов обвалился 9 марта 2020 года. Скачок в ценах составил около 30%. Такое падение стало вторым в истории после снижения 1991 года. Однако Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки из-за обвала цен.

Как писал NEWS.ru, ранее Силуанов заявил, что в стране нет риска ускорения темпов роста инфляции и серьёзного превышения целевого уровня в 4%.