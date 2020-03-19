Минимум нашесть лет хватит Российской Федерации запаса прочности для выполнения всех обязательств, в том числе и социальных, если стоимость нефти на мировых рынках останется на сегодняшнем уровне. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.
В эфире программы «Вести» он отметил, что все выплаты будут выполняться в полном объёме.
С точки зрения выполнения первоочередных обязательств, это зарплаты, пенсии, пособия, нет никаких поводов, чтобы говорить об изменении порядка выплаты, мы в полном объёме будем выполнять, — пообещал министр.
Рынок углеводородов обвалился 9 марта 2020 года. Скачок в ценах составил около 30%. Такое падение стало вторым в истории после снижения 1991 года. Однако Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки из-за обвала цен.
Как писал NEWS.ru, ранее Силуанов заявил, что в стране нет риска ускорения темпов роста инфляции и серьёзного превышения целевого уровня в 4%.
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