https://static.news.ru/photo/189541e2-6a0f-11ea-8781-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что в стране нет риска ускорения темпов роста инфляции и серьёзного превышения целевого уровня в 4%.

Мы рассчитываем, что инфляция не должна сильно колебаться относительно нашего целевого показателя 4%, — отметил глава Минфина в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, у Центрального банка и у правительства есть инструменты по контролю за ценами. Однако темпы роста потребительских цен в будут зависеть от нефтяных котировок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что при сохранении нынешнего уровня цен на нефть Россия сможет около шести лет обеспечивать финансирование расходных обязательств государства, в том числе социальных.