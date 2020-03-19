Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что в стране нет риска ускорения темпов роста инфляции и серьёзного превышения целевого уровня в 4%.
Мы рассчитываем, что инфляция не должна сильно колебаться относительно нашего целевого показателя 4%, — отметил глава Минфина в интервью телеканалу «Россия 1».
По его словам, у Центрального банка и у правительства есть инструменты по контролю за ценами. Однако темпы роста потребительских цен в будут зависеть от нефтяных котировок.
Ранее NEWS.ru сообщал, что при сохранении нынешнего уровня цен на нефть Россия сможет около шести лет обеспечивать финансирование расходных обязательств государства, в том числе социальных.
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