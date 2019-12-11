https://static.news.ru/photo/3b8e46b4-1ba2-11ea-8c4e-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/GlobalLookPress

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил о том, что решение по делу о долге Украины перед Россией может быть вынесено Верховным судом Великобритании в середине 2020 года. Об этом сообщил ТАСС.

Мы рассчитываем на объективность решения Верховного суда. Сейчас ведётся процесс, суд рассматривает соответствующие апелляции как с одной, так и с другой стороны. По нашим оценкам, решение может быть вынесено в следующем году, ближе к середине следующего года, — привели слова Антона Силуанова в ТАСС.

Россия требует от Украины выплаты по невыполненным обязанностям по евробондам в размере $4,5 млрд, с учётом начисленных процентов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что британский Верховный суд начал слушания по спору России и Украины. В Минфине оценили вероятность возврата долга Украиной как «нулевую». До конца 2015 года Украина исправно выплачивала задолженность, однако потом заявила о неспособности выплаты долга. Эта сумма была занята ещё в 2013 году.