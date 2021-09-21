Силуанов рассказал, сколько компаний затронет повышение налога на прибыль

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что предлагаемый новый подход к налогообложению прибыли затронет только несколько компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали. Чиновник отметил, что в их числе не окажется банков, сообщает РИА Новости.

По словам министра, в предложенном законопроекте повышение налогообложения касается компаний из разных секторов экономики.

Никакой дифференциации нет, и здесь зависит просто от объёма дивидендов к уровню капитала. У нас единый подход к налогообложению, и если мы будем выбирать — госсектор или частный сектор, — то это уже будет противоречить Конституции, — пояснил глава Минфина.

Минфин, тем временем, пытается достичь компромисса по этому вопросу с бизнесом. В частности, в настоящее время новые меры обсуждаются с производителями металлов, угля и удобрений.

Там единицы компаний подпадают, понимаете, под это. По нашим оценкам, банковские структуры не подпадают, — подчеркнул Силуанов.

Ранее стало известно, что сообщения о повышении налоговой нагрузки для металлургов появляются ежегодно. Если раньше подобные заявления казались маловероятными, то теперь является очевидным фактом то, что это повышение произойдёт. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Диденко. По его словам, это только начало «большого пути» для российских компаний.