Силуанов рассказал, сколько было потрачено на борьбу с COVID-19 в 2021 году

Россия потратила 850 миллиардов рублей в 2021 году на антиковидные здравоохранные меры, заявил РБК в кулуарах Гайдаровского форума министр финансов Антон Силуанов. По его словам, значительная часть средств пошла на оказание медицинской помощи населению.

Наша задача в первую очередь — подготовить первичное звено, подготовить поликлиники, больницы к тому, что придут новые люди, им нужно оказывать помощь. На это нужны деньги. Нужно оплачивать больничные листы, поддержку медиков, обеспечение бесплатными лекарствами. <...> Мы мобилизуем внутренние ресурсы, и у нас есть резервы, — сказал глава ведомства.

Силуанов добавил, что план борьбы с распространением коронавируса и нового штамма «омикрон» будет профинансирован в полном объёме. В нём, в частности, предусмотрены меры по поддержке людей, пострадавших от инфекции, а также по лекарственному обеспечению системы здравоохранения. В ближайшее время план действий обнародует кабмин, отметил Силуанов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавируса в России по-прежнему будет бесплатной.

14 января в России был выявлен новый максимум заболеваний коронавирусом с конца декабря, количество официально зафиксированных случаев достигло 23 820. Наибольшее число смертей от COVID-19 зарегистрировано в Москве — 69 случаев, Санкт-Петербурге — 61 и Московской области — 40.

Как сообщил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков, Европу уже накрыла волна штамма «омикрон» и она идёт на спад. По его мнению, в России эта волна только начинается.